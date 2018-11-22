У Черкаській області затримали трьох чоловіків, які скоїли майже сто крадіжок

Фото: вилучене майно (npu.gov.ua)

Здебільшого зловмисники викрадали майно з церков та сільських рад

У Лисянському районі Черкаської області поліцейські затримали трьох чоловіків, які скоїли майже сто крадіжок. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Нацполіції.

Здебільшого банда вчиняла крадіжки з храмів, сільських рад та офісів сільських підприємств Лисянського, Жашківського, Монастирищенського, Маньківського, Христинівського та Уманського районів, а також на території Київської області. Правоохоронці затримали зловмисників "на гарячому".

Поліції у Лисянському районі повідомили, що троє невідомих чоловіків вночі проникли до однієї з сельських церков та винесли звідти скриньку та деяке майно. Згодом поліцейським вдалось затримати зловмисників під час пограбування ще однієї церкви.

Затриманими виявилися раніше судимі за крадіжки мешканці Жашкова. Чоловіки пересувалися на автомобілі, в салоні якого правоохоронці виявили та вилучили викрадене в церкві та селищній раді майно. Загалом на рахунку зловмисників - близько ста епізодів крадіжок.

Наразі за місцем проживання чоловіків проводяться обшуки. Відкрито низку кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Фото: вилучене майно (npu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно українські поліцейські затримали учасників міжнародної злочинної організації, які викрадали цінності з банківських сейфів у різних країнах. Лише в Києві вони спустошили сейфи у 14 банках. Вони також причетні до пограбувань сейфів в Росії, Молдові, Македонії, Латвії, Узбекистані, Білорусі та Азербайджані.