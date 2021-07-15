В Черкасской области во время работ в канализационной яме погибли двое человек

В Черкасской области во время ремонтных работ в канализационном колодце погибли двое человек. Это произошло на улице Соборной в городе Монастырище.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Во время проведения ремонтных работ в канализационном колодце, потеряли сознание двое мужчин.
На место происшествия прибыли спасатели 22-й государственной пожарно-спасательной части, которые спустившись на глубину около 4 метров, подняли на поверхность мужчин.
"Работники скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчин не удалось", - говорится в сообщении.