У Черкаській області під час робіт у каналізаційній ямі загинули двоє людей

У Черкаській області під час ремонтних робіт у каналізаційному колодязі загинули двоє людей. Це сталось на вулиці Соборній у місті Монастирище.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Під час проведення ремонтних робіт в каналізаційному колодязі, знепритомніли двоє чоловіків.
На місце події прибули рятувальники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини, які спустившись на глибину близько 4 метрів, підняли на поверхню чоловіків.
"Працівники швидкої медичної допомоги проводили реанімаційні заходи, проте врятувати чоловіків не вдалося", - йдеться у повідомленні.