RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Черкаській області під час робіт у каналізаційній ямі загинули двоє людей

Автор: Анастасія Рокитна

​​У Черкаській області під час ремонтних робіт у каналізаційному колодязі загинули двоє людей. Це сталось на вулиці Соборній у місті Монастирище.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Під час проведення ремонтних робіт в каналізаційному колодязі, знепритомніли двоє чоловіків.

На місце події прибули рятувальники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини, які спустившись на глибину близько 4 метрів, підняли на поверхню чоловіків.

"Працівники швидкої медичної допомоги проводили реанімаційні заходи, проте врятувати чоловіків не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
канализациязагибель