В Черкасской области врач наладила схему продажи поддельных COVID-сертификатов

"Схему изготовления поддельных сертификатов организовала 32-летняя врач семейной медицины совместно со своей 48-летней знакомой, которая выполняла роль посредницы", - говорится в сообщении.

По информации полиции, фигурантки предлагали свои "услуги" в мессенджерах.

Так, за 5 тысяч гривен медработница обещала внести сведения о якобы проведенной вакцинации в соответствующие электронные реестры.

Однако она намеренно делала ошибки при внесении данных клиентов, вследствие чего справка не генерировалась в приложении "Дия", поэтому врач выдавала бумажные COVID-сертификаты, заверенные собственной печатью.

В результате проведенных обысков по месту преступления и проживании злоумышленниц, правоохранители изъяли печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

Сейчас полиция устанавливает лиц, которые воспользовались услугами фигурантов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 362 УК.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (cyberpolice.gov.ua)