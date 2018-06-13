У Черкаській області прокурора та адвоката викрито під час одержання хабара

Вони вимагали неправомірну вигоду в сумі 8 тис. доларів

У Черкаській області прокурора та адвоката затримано під час одержання хабара. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

"...після отримання останньої частини неправомірної вигоди в сумі 4 500 доларів США 13.06.2018 затримано прокурора Черкаської місцевої прокуратури та адвоката", - йдеться у повідомленні.

Вказаний прокурор, використовуючи своє службове становище за попередньою змовою із адвокатом у період з кінця 2017 року по червень 2018 року вимагали та отримали у підозрюваного у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та його знайомого неправомірну вигоду в сумі 8 тис. доларів.

За це вони обіцяли змінити кваліфікацію його дій з більш тяжкого злочину на менш тяжкий, укласти з ним угоду про визнання винуватості та узгодити міру покарання зі звільненням його від відбування покарання з випробуванням.

Фото: хабар (gp.gov.ua)

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, 7 червня у Одеській області викрили на хабарі у 55 тис. гривень головного ревізора та керівника відділу фіскальної служби.