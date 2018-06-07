В Одесской области разоблачили на взятке сотрудников фискальной службы

Главный ревизор требовал 55 тыс. гривен

В Одесской области разоблачили на взятке в 55 тыс. гривен главного ревизора и руководителя отдела фискальной службы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Так, в ходе расследования 7 июня 2018 года следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики органов полиции в Одесской области и Управления внутренней безопасности Главного управления Государственной фискальной службы (ГУ ДФС) в области разоблачили во взяточничестве должностных лиц фискальных органов.

Установлено, что главный государственный ревизор в сговоре с руководителем одного из отделов управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ДФС в Одесской области требовали от гражданина взятку в сумме 55 тыс. гривен.

Фото: задержание главного ревизора и руководителя отдела фискальной службы

Так, за указанные неправомерные средства налоговики планировали решить вопрос, связанный с исключением этого гражданина из реестра должников, которые не уплатили налог с суммы списанного банковским учреждением долга по договору кредитования.

Неправомерную выгоду передавали в два транша.

После получения последней части оговоренной неправомерной выгоды сотрудников фискальных органов задержан на улице возле одного из административных зданий налоговой в Одессе.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины задержала на взятке 200 тыс. долларов руководителя и заместителя Госгеокадастру Украины в Закарпатской области.