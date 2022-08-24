UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черкасской области прогремели взрывы

Фото: в Черкасской области прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Черкасской области сегодня, 24 августа жители слышали звуки взрывы. Они раздавались во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ, а также главу Черкасской ОВА Игоря Табурця в Telegram.

"В Черкасской области очевидцы сообщают о звуках взрывов. Информация уточняется", - пишут СМИ.

Тем временем глава области призвал оставаться в укрытиях из-за угрозы ракетного удара.

По состоянию на 11:25 воздушная тревога отменена.

Напомним, недавно стало известно, что российские оккупанты сегодня, 24 августа, ударили ракетами по городу Миргород Полтавской области. Известно о минимум четырех ударов.

Также российские военные начали обстреливать город Дергачи и Малую Даниловку под Харьковом. Оккупанты наносят удары с артиллерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская областьВзрывВойна России против Украины