В Черкасской области при пожаре погиб ребенок

В результате пожара, который произошел в многоэтажном доме г. Золотоноша Черкасской области, погиб 5-летний ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар произошел 2 сентября в 16:23 в одной из квартир жилого пятиэтажного дома по улице Шевченко. По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания.

"Войдя в квартиру, женщина вынесла своего 5-летнего сына из задымленной квартиры в безопасное место. Несмотря на усилия врачей скорой медицинской помощи, спасти жизнь мальчику, что испытал сильное отравление продуктами горения, не удалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в результате пожара были эвакуированы 8 жителей дома. Пожар удалось загасить спустя 15 минут.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Херсоне произошел пожар в многоэтажном доме. В результате возгорания погибли 2 человека, еще 1 пострадал.

Также сообщалось, что владельцу отеля "Токио стар" сообщили о подозрении. Его обвиняют в нарушении правил безопасности, которые привели к пожару, в результате чего погибли 9 человек.