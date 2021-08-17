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В Черкасской области посреди улицы похитили шестилетнего мальчика

Автор: РБК-Украина

В селе Слобода Черкасской области мужчина похитил 6-летнего ребенка. К похищению мальчика может быть причастен его отец.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

Сообщается, что в понедельник, 16 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Довженко неизвестный мужчина похитил 6-летнего мальчика.

"Когда мальчик играл на улице, к нему подъехал автомобиль темного цвета, из которого вышел мужчина, посадил парня в салон и уехал в неизвестном направлении", - сообщили в полиции.

Родные заявили, что к похищению ребенка может быть причастен отец мальчика, гражданин Германии. Правоохранители устанавливают местонахождение мужчины и ребенка.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Тернополе отец заморил голодом 11-летнего ребенка с глухотой.

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