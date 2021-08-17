В Черкасской области посреди улицы похитили шестилетнего мальчика

Сообщается, что в понедельник, 16 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Довженко неизвестный мужчина похитил 6-летнего мальчика.

"Когда мальчик играл на улице, к нему подъехал автомобиль темного цвета, из которого вышел мужчина, посадил парня в салон и уехал в неизвестном направлении", - сообщили в полиции.

Родные заявили, что к похищению ребенка может быть причастен отец мальчика, гражданин Германии. Правоохранители устанавливают местонахождение мужчины и ребенка.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.