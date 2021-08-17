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На Черкащині посеред вулиці викрали шестирічного хлопчика

Автор: РБК-Україна

У селі Слобода Черкаської області чоловік викрав 6-річну дитину. До викрадення хлопчика може бути причетний його батько.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції регіону.

Повідомляється, що в понеділок, 16 серпня в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Довженка невідомий чоловік викрав 6-річного хлопчика.

"Коли хлопчик грав на вулиці, до нього під'їхав автомобіль темного кольору, з якого вийшов чоловік, посадив хлопця в салон і поїхав в невідомому напрямку", - повідомили в поліції.

Рідні заявили, що до викрадення дитини може бути причетний батько хлопчика, громадянин Німеччини. Правоохоронці встановлюють місцезнаходження чоловіка та дитини.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Тернополі батько заморив голодом 11-річну дитину з глухотою.

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