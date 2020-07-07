В Черкасской области перевернулся бензовоз и загорелся, есть погибший

Сегодня, 7 июля, в Черкасской области на трассе Н-1 Киев - Знаменка перевернулся бензовоз. В результате чего произошел разлив топлива, которое мгновенно вспыхнуло.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, около полуночи, 25-летний водитель автомобиля МAN с прицепом, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате машина с горючим перевернулась и вспыхнула.

Спасатели трех пожарных подразделений почти полтора часа ликвидировали последствия ДТП. Кроме того, им удалось найти и вынести из огня водителя, который получил тяжелые ожоги всего тела. Пострадавший был срочно госпитализирован в Каменскую ЦРБ, однако спасти его не удалось.

Напомним, в понедельник, 6 июля, в Луцке полицейский на служебном авто врезался в столб.

Также ранее сообщалось, что в ДТП под Львовом погиб человек и еще трое пострадали.

Кроме того, во Львовской области в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек, их госпитализировали.