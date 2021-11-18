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В Черкасской области отремонтировали еще один участок самой длинной трассы

Автор: Наталия Гурковская

В Черкасской области завершили ремонт 10-километрового участка трассы Н-16 "Золотоноша - Черкассы - Смела -Умань" от села Соколовочка до бывшего аэродрома возле Тального. Самую длинную автодорогу области восстанавливают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОГА.

"От Тального до Соколовочки не по бездорожью, а по комфортной дороге. Посмотрите, как выглядит сейчас некогда ненавистный водителями путь между этими населенными пунктами. Ямы и воронки - в прошлом", - отметил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

Он добавил, что за 2 года в рамках президентской программы национальную трассу Н-16 восстановили практически по всей протяженности.

"Пока остается один участок - обход Белозорья. Однако тендер уже проведен. Ремонт начнется весной 2022 года", - добавил глава области.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по итогам 2019-2021 годов планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.

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Большая стройка