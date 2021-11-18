У Черкаській області відремонтували ще одну ділянку найдовшої траси

"Від Тального до Соколівочки не бездоріжжям, а комфортною дорогою. Подивіться, який вигляд тепер має колись ненависний водіями шлях між цими населеними пунктами. Ями і вирви - в минулому", - зазначив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Він додав, що за 2 роки в рамках президентської програми національну трасу Н-16 відновили практично по всій протяжності.

"Наразі лишається одна ділянка - обхід Білозір’я. Однак тендер уже проведений. Ремонт розпочнеться навесні 2022 року", - додав очільник області.