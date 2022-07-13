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В Черкасской области мошенники сдавали переселенцам жилье, оплаченное за госсредства

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Украина, Среда 13 июля 2022 13:26
В Черкасской области мошенники сдавали переселенцам жилье, оплаченное за госсредства Фото: СБУ (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ разоблачила мошенников, пытавшихся нажиться на переселенцах в Черкасской области. Они требовали оплату за предоставленное бесплатное жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленники требовали деньги за проживание в общежитиях города, размещение в которых обеспечивало государство и действительно было бесплатным для этой категории лиц", - говорится в сообщении

По данным СБУ, схему организовали должностные лица одного из объектов критической инфраструктуры, которому принадлежали общежития, а также вступивший с ними в сговор риелтор.

"Они требовали с внутренних переселенцев ежемесячное жалование за комнату в общежитии, а в случае задержек - угрожали выселением. В среднем прайс дельцов колебался от 1,5 до 4 тыс. грн в месяц", - добавляют в СБУ.

Правоохранители задержали риелтора "на горячем" во время очередного получения денег. Всего зафиксировано 20 случаев.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины разоблачила еще одну мошенническую схему. Злоумышленники ввозили военный товар из-за границы под видом "гуманитарки".

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