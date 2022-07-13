У Черкаській області шахраї здавали переселенцям житло, що було оплачено за держкошти
СБУ викрила ділків, які намагалися нажитися на переселенцях в Черкаській області. Вони вимагали оплату за надане безкоштовне житло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Зловмисники вимагали гроші за проживання в гуртожитках міста, розміщення в яких забезпечувала держава і насправді було безкоштовним для цієї категорії осіб", - йдеться в повідомленні
За даними СБУ, схему організували службові особи одного з об’єктів критичної інфраструктури, якому належали гуртожитки, а також рієлтор, який вступив з ними у змову.
"Вони вимагали з внутрішніх переселенців щомісячну платню за кімнату в гуртожитку, а у випадку затримок – погрожували виселенням. У середньому прайс ділків коливався від 1,5 до 4 тис. грн за місяць", - додають в СБУ.
Правоохоронці затримали рієлтора "на гарячому", під час чергового отримання грошей. Всього зафіксовано 20 випадків.
Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила ще одну шахрайську схему. Зловмисники ввозили військовий товар із-за кордону під виглядом "гуманітарки".
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