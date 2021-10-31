UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Черкасской области на избирательном участке между наблюдателем и членами УИК произошел конфликт

Автор: Валерия Полищук

В Черкасской области, где проходят довыборы в Верховную раду, на одном из избирательных участках произошел конфликт между наблюдателем и членами участковой комиссии. Так, на избирательном участке №71089 наблюдатель пытался сорвать пломбу с урны для голосования на дому.

Об этом заявил координатор наблюдения Гражданской сети "ОПОРА" за выборами в Черкасской области Захар Колесниченко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Когда члены УИК, которые организовывали голосование избирателей по месту проживания, вернулись в помещение для голосования, наблюдатель от кандидата Дмитрия Кухарчука дернул пломбу на переносном ящике для голосования. Свои действия он мотивировал тем, что намерен проверить целостность пломб", - рассказал представитель "ОПОРЫ".

По его словам,

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская областьДовыборы в Раду