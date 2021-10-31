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У Черкаській області на виборчій дільниці між спостерігачем та членами ДВК стався конфлікт

Автор: Валерія Поліщук

У Черкаській області, де проходять довибори до Верховної Ради, на одній з виборчих дільниць стався конфлікт між спостерігачем і членами дільничної комісії. Так, на виборчій дільниці №71089 спостерігач намагався зірвати пломбу з урни для голосування вдома.

Про це заявив координатор спостереження Громадянської мережі "ОПОРА" за виборами в Черкаській області Захар Колесніченко, передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Коли члени ДВК, які організовували голосування виборців за місцем проживання, повернулися в приміщення для голосування, спостерігач від кандидата Дмитра Кухарчука смикнув пломбу на переносному ящику для голосування. Свої дії він мотивував тим, що має намір перевірити цілісність пломб", - розповів представник "опори".

За його словами,

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Черкасская областьДовибори в Раду