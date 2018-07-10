В Черкасском горсовете провели обыск

Обыски в горсовете провели по факту злоупотребления служебным положением чиновниками

Правоохранители провели обыски в Черкасском городском совете и ряде предприятий-застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Черкасского городского совета.

"... (чиновники - ред.) умышленно, в интересах двух субъектов хозяйственной деятельности - застройщиков, при заключении с ними договоров долевого участия по объектам строительства, не проверили достоверность представленных застройщиками данных о стоимости строительства таких объектов, что привело к занижению размера паевых взносов на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры города для заказчиков строительства, и непоступление в городской бюджет значительной суммы денежных средств", - говорится в сообщении.

В рамках этого производства были проведены обыски, по результатам которых правоохранителями изъято финансово-хозяйственную документацию, в частности относительно строительства объектов жилой застройки, для дальнейших экспертных исследований и установления обстоятельств совершения уголовного правонарушения.

Фото: обыски (chk.gp.gov.ua)

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновников Юго-Западной ж/д уличили на хищении 20 млн гривен.