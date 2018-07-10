У Черкаській міськраді провели обшук

Обшуки у міськраді провели за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами

Правоохоронці провели обшуки в Черкаській міській раді та низці підприємств-забудовників. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

Прокуратура здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Черкаської міської ради.

"... (посадовці, - ред.) умисно, в інтересах двох суб’єктів господарської діяльності - забудовників, при укладенні з ними договорів пайової участі по об’єктах будівництва, не перевірили достовірність поданих забудовниками даних щодо вартості будівництва таких об’єктів, що призвело до заниження розміру пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста для замовників будівництва, та ненадходження до міського бюджету значної суми грошових коштів", - йдеться у повідомленні.

У рамках цього провадження були проведені обшуки, за результатами яких правоохоронцями вилучено фінансово-господарську документацію, зокрема щодо будівництва об’єктів житлової забудови, для подальших експертних досліджень й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Фото: обшуки (chk.gp.gov.ua)

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посадовців Південно-Західної залізниці викрили на розкраданні 20 млн гривень.