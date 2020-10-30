Черкасская ОГА заявляет о срыве отопительного сезона в Смеле, просит открыть дело

Отопительный сезон в Смеле Черкасской области в очередной раз сорван из-за долгов за газ. На сегодня около 75% жителей города остаются без отопления.

Об этом заявил глава Черкасской ОГА Сергей Сергейчук, передает пресс-служба администрации.

По его словам, в связи с долгами перед "Нафтогазом Украины" к газоснабжению не подключены 18 котельных Смелы. Город мог бы получить номинацию на потребление газа при уплате немногим более 2 млн гривен долгов. Он также отметил, что власти Смелы проигнорировали пошаговую карту действий по возобновлению подачи газа.

"Учитывая это, Черкасская областная государственная администрация направила ходатайство в прокуратуру и ГУНП по срыву отопительного сезона г. Смела и привлечению к ответственности виновных лиц", - добавил Сергейчук.

Напомним, ранее "Нафтогаз" предупредил о срыве отопительного сезона в 24 городах, в том числе в Смеле.

Отметим, проблемы с отоплением из-за долгов в этом городе возникают ежегодно. Наиболее остро вопрос стал осенью 2018 года, когда ситуация дошла до того, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко лично распорядился "сорвать пломбу и пустить тепло". Решение было принято на фоне того, что Смела до середины ноября оставалась без отопления и хотела объявить чрезвычайную ситуацию.