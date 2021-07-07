Под Черкассами произошло ДТП: пострадали 6 человек, среди них дети

Сегодня, 7 июля на автодороге Черкассы-Золотоноша произошло ДТП с участием двух микроавтобусов. В результате аварии пострадали шесть человек, среди которых четверо - дети.

Известно, что помощь травмированным оказывали четыре бригады скорой помощи.

"В 1:30 сегодня на дороге Черкассы-Золотоноша, у мотеля "Калина" столкнулись два микроавтобуса Volkswagen и Mercedes. Диспетчеру экстренной помощи сообщили о шести травмированных, среди которых было четверо детей",- говорится в сообщении.

После того как медики оказали помощь пострадавшим на месте ДТП, их доставили в медучреждения.

В частности, двух 8-летних близнецов и их 35-летнего отца госпитализировали в Черкасскую детскую областную больницу со стрессовой реакцией.

Также в больницу доставили 12-летнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом предплечья, ушибом плеча, грудной клетки и 3-летнюю девочку со ссадинами лица.

Кроме этого, с травмами госпитализировали 19-летнюю девушку в Третью Черкасскую городскую больницу.

Фото: с места ДТП (facebook.com/emd.ck.ua)