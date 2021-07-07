Під Черкасами сталася ДТП: постраждало 6 людей, серед них діти

Сьогодні, 7 липня на автошляху Черкаси-Золотоноша сталася ДТП за участі двох мікроавтобусів. В результаті аварії постраждало шестеро людей, серед яких четверо - діти.

Відомо, що допомогу травмованим надавали чотири бригади швидкої допомоги.

"О 1:30 сьогодні на дорозі Черкаси-Золотоноша, біля мотелю "Калина" зіштовхнулися два мікроавтобуси Volkswagen та Mercedes. Диспетчеру екстренки повідомили про шістьох травмованих, серед яких було четверо дітей", - йдеться у повідомленні.

Після того, як медики надали допомогу постраждалим на місці ДТП, їх доправили до медзакладів.

Зокрема, двох 8-річних близнюків та їхнього 35-річного батька госпіталізували до Черкаської дитячої обласної лікарні зі стресовою реакцією.

Також до лікарні доправили 12-річну дівчинку зі закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом передпліччя, забоєм плеча, грудної клітки та 3-річну дівчинку зі саднами обличчя .

Крім цього, з травмами госпіталізували 19-річну дівчину до Третьої Черкаської міської лікарні.

Фото: з місця автопригоди (facebook.com/emd.ck.ua)