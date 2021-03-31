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В Черкассах прослушивали людей, среди подозреваемых полицейский

Автор: РБК-Украина

Правоохранители разоблачили схему предоставления услуг по незаконному прослушиванию телефонных граждан за денежное вознаграждение. Ее организовали действующий и бывший оперативники Нацполиции в Черкасской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, действующий работник полиции, используя служебное положение, и с помощью специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации, получал информацию о содержании телефонных разговоров по телефонам граждан и передавал ее другому члену группы для дальнейшего их раскрытия заказчикам незаконных услуг ", - отмечается в сообщении.

Фото: задержание сотрудника полиции (gp.gov.ua)

Действующему сотруднику полиции сообщено о подозрении в нарушении тайны телефонных разговоров. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Генпрокуратуре напомнили, что летом 2020 года, после передачи очередной информации и получения части денежных средств в сумме 2 тысяч долларов, был задержан другой участник группы - бывший оперативный сотрудник главного управления Нацполиции в Черкасской области. Ему также сообщили о подозрении в нарушении тайны телефонных разговоров.

Операция по разоблачению схемы по оказанию незаконного прослушивания проводилась прокуратурой совместно с главным следственным управлением ГБР, при оперативном сопровождении отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Черкасской области. Задержанным грозит тюремный срок от 3 до 7 лет.

Ранее эксперты в беседе с РБК-Украина объяснили, как определить, что ваш смартфон могут прослушать. Специалисты также дали рекомендации, которые помогут избежать слежки со стороны мошенников.

Напомним, в начале марта в Сербии разразился скандал с незаконной прослушкой телефонных разговоров президента страны Александра Вучича и членов его семьи. По данным правоохранителей, главу государства незаконно прослушивали 1572 раза. Ведется расследование.

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Новости Украины полицияпрослушкаЗадержание
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