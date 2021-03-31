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У Черкасах прослуховували людей, серед підозрюваних поліцейський

Автор: РБК-Україна

Правоохоронці викрили схему надання послуг з незаконного прослуховування телефонних громадян за грошову винагороду. Її організували діючий і колишній оперативники Нацполіції в Черкаській області.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, чинний працівник поліції, використовуючи службове становище, і з допомогою спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, одержував інформацію про зміст телефонних розмов за телефонами громадян і передавав її іншому члену групи для подальшого їх розкриття замовникам незаконних послуг", - наголошується в повідомленні

Фото: затримання співробітника поліції (gp.gov.ua)

Чинному співробітникові поліції повідомлено про підозру в порушенні таємниці телефонних розмов. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У Генпрокуратурі нагадали, що влітку 2020 року, після передачі чергової інформації і отримання частини грошових коштів в сумі 2 тисяч доларів, був затриманий інший учасник групи - колишній оперативний співробітник головного управління Нацполіції в Черкаській області. Йому також повідомили про підозру в порушенні таємниці телефонних розмов.

Операція з викриття схеми з надання незаконного прослуховування проводилася прокуратурою спільно з головним слідчим управлінням ДБР, при оперативному супроводі відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Черкаській області. Затриманим загрожує тюремний строк від 3 до 7 років.

Раніше експерти в бесіді з РБК-Україна пояснили, як визначити, що ваш смартфон можуть прослухати. Фахівці також дали рекомендації, які допоможуть уникнути стеження з боку шахраїв.

Нагадаємо, на початку березня в Сербії вибухнув скандал з незаконним прослуховуванням телефонних розмов президента країни Олександра Вучича і членів його сім'ї. За даними правоохоронців, главу держави незаконно прослуховували 1572 рази. Ведеться розслідування.

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