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В Черкассах не планируют ужесточать карантин по рекомендации областных властей

Автор: Роман Тверденко

В Черкассах пока не будут ужесточат карантин, закрывать заведения и непродовольственные магазины. Это рекомендовали областные власти.

Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook.

Он отметил, что для такого ужесточения нет причин, исходя из ситуации с коронавирусом.

"Нет причин закрывать зоопарк. Он работает на открытом воздухе и думаю, что ничего не будет страшного, если жители города будут его посещать. Ограничивать работу непродовольственных магазинов нецелесообрано. Можно ограничить количество посетителей, которые могут находиться в них одновременно", - сказал Бондаренко.

Мэр Черкасс также пообещал изучить вопрос работы общественного транспорта, но признал, что контролировать прием пассажиров в некоммунальном транспорте нереально.

По его мнению лучшим способом избежать попадания города в "красную" зону является гигиена, использование масок и избежание больших скоплений людей.

Напомним, что в понедельник, 22 марта, в Черкасской области ужесточили карантинные ограничения. Местные власти таким образом хотят исключить попадание региона в "красную" зону.

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