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У Черкасах не планують посилювати карантин за рекомендацією обласної влади

Автор: Роман Тверденко

У Черкасах поки не будуть посилять карантин, закривати заклади та непродовольчі магазини. Це рекомендували обласні влади.

Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко в Facebook.

Він зазначив, що для такого посилення немає причин, виходячи з ситуації з коронавірусом.

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