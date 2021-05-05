В Черкассах ослабили карантин: что будет разрешено уже завтра

Отмечается, что продолжится дистанционное обучение в учреждениях общего среднего образования, внешкольного, начального художественного образования города. Исключение - учреждения дошкольного образования, специальные учебные заведения и учащиеся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, а также лица, принимающие участие в мероприятиях по оцениванию качества образования. Решение о переходе в обычный режим обучения будет приниматься отдельно.

Деятельность учреждений физической культуры и спорта всех форм собственности, в том числе проведение учебного тренировочного процесса в специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школах, школах высшего спортивного мастерства, коммунальных предприятиях спортивной направленности, спортивных залов (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек, при условии нахождения в помещении не более одного посетителя на 20 кв. м. общей площади помещения и неукоснительного соблюдения соответствующих санитарных норм и противоэпидемических мер, или более 10 человек на открытой территории, при соблюдении противоэпидемических мер).

Проведение спортивных мероприятий (соревнований, пробегов, турниров и т. п.) с участием не более одного человека на 20 кв. м. общей площади помещения с соблюдением между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра и без участия зрителей при условии соблюдения соответствующих санитарных норм и противоэпидемических мер. Соревнования проводить без зрителей и при условии одновременного пребывания в месте соревнований не более 20 спортсменов.

Проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.