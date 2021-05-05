У Черкасах послабили карантин: що буде дозволено вже завтра

У Черкасах місцева комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про пом’якшення деяких карантинних обмежень з 6 травня. Відзавтра дозволятимуться спортивні заходи та діяльність закладів фізичної культури і спорту.
Про це повідомляє прес-служба департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради.
Зазначається, що продовжиться дистанційне навчання у закладах загальної середньої освіти, позашкільної, початкової мистецької освіти міста. Виключення - заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади освіти та учні 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також особи, які беруть учать у заходах з оцінювання якості освіти. Рішення про перехід у звичайний режим навчання буде прийматись окремо.
Діяльність закладів фізичної культури і спорту всіх форм власності, у тому числі проведення навчального тренувального процесу в спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, комунальних підприємствах спортивного спрямування, спортивних залів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб, за умови перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 20 кв. м. загальної площі приміщення та неухильного дотримання відповідних санітарних норм і протиепідемічних заходів або понад 10 осіб на відкритій території, при дотриманні протиепідемічних заходів).
Проведення спортивних заходів (змагань, пробігів, турнірів тощо) за участю не більше однієї особи на 20 кв. м. загальної площі приміщення з дотриманням між учасниками фізичної дистанції не менше як 1,5 метра та без участі глядачів за умови дотримання відповідних санітарних норм і протиепідемічних заходів. Змагання проводити без глядачів та за умови одночасного перебування в місці змагань не більше 20 спортсменів.
Проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.
Діяльність басейнів за умови одночасного перебування не більш двох осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або не більше чотирьох осіб для спортивно-тренувальних груп та відвідування басейнів спортсменами національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних норм і протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, сьогодні державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення скоротити "червону" зону карантину. Цю зону покидають ще три області.