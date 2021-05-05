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У Черкасах послабили карантин: що буде дозволено вже завтра

Автор: Андрій Василюк

У Черкасах місцева комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про пом’якшення деяких карантинних обмежень з 6 травня. Відзавтра дозволятимуться спортивні заходи та діяльність закладів фізичної культури і спорту.

Про це повідомляє прес-служба департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради.

Зазначається, що продовжиться дистанційне навчання у закладах загальної середньої освіти, позашкільної, початкової мистецької освіти міста. Виключення - заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади освіти та учні 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також особи, які беруть учать у заходах з оцінювання якості освіти. Рішення про перехід у звичайний режим навчання буде прийматись окремо.

Відзавтра в Черкасах дозволяється:

  • Діяльність закладів фізичної культури і спорту всіх форм власності, у тому числі проведення навчального тренувального процесу в спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, комунальних підприємствах спортивного спрямування, спортивних залів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб, за умови перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 20 кв. м. загальної площі приміщення та неухильного дотримання відповідних санітарних норм і протиепідемічних заходів або понад 10 осіб на відкритій території, при дотриманні протиепідемічних заходів).

  • Проведення спортивних заходів (змагань, пробігів, турнірів тощо) за участю не більше однієї особи на 20 кв. м. загальної площі приміщення з дотриманням між учасниками фізичної дистанції не менше як 1,5 метра та без участі глядачів за умови дотримання відповідних санітарних норм і протиепідемічних заходів. Змагання проводити без глядачів та за умови одночасного перебування в місці змагань не більше 20 спортсменів.

  • Проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.

  • Діяльність басейнів за умови одночасного перебування не більш двох осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або не більше чотирьох осіб для спортивно-тренувальних груп та відвідування басейнів спортсменами національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних норм і протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, сьогодні державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення скоротити "червону" зону карантину. Цю зону покидають ще три області.

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