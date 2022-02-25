В Черкассах объявили воздушную тревогу, жителей просят проверить крыши на наличие меток

В ближайшие часы российские войска могут нанести авиаудары по Черкассам. Жителей просят проверить крыши многоэтажных домов на наличие меток и укрыться в убежищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОГА Александра Скичко

"Воздушная тревога - всем в укрытие", - написал Скичко.

Глава ОГА добавил, что авиаудары российских войск по Черкассам ожидаются в течение часа-двух. Он призвал жителей города не паниковать и быть наготове.

Скичко также попросил горожан немедленно проверить крыши многоэтажных домов на наличие меток оккупантов. В случае их обнаружения, добавил он, их следует зарисовать или засыпать чем угодно, а также сообщить правоохранителям.

"Это относится и к улицам!" - подчеркнул глава ОГА.