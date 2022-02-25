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У Черкасах оголосили повітряну тривогу, жителів просять перевірити дахи на наявність міток

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Черкаси, П'ятниця 25 лютого 2022 19:48
У Черкасах оголосили повітряну тривогу, жителів просять перевірити дахи на наявність міток Фото: голова Черкаської ОДА Олександр Скічко (Wikipedia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У найближчі години російські війська можуть завдати авіаударів по Черкасах. Жителів просять перевірити дахи багатоповерхових будинків на наявність міток і сховатися в притулках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОДА Олександра Скічко

"Повітряна тривога - всім в укриття", - написав Скічко.

Голова ОДА додав, що авіаудари російських військ по Черкасах очікуються протягом години-двох. Він закликав жителів міста не панікувати і бути напоготові.

Скічко також попросив городян негайно перевірити дахи багатоповерхових будинків на наявність міток окупантів. У разі їх виявлення, додав він, їх слід замалювати або засипати чим завгодно, а також повідомити правоохоронцям.

"Це відноситься і до вулиць!"- підкреслив голова ОДА.

Нагадаємо, раніше з аналогічними закликами звернулися до жителів і місцева влада інших міст і областей зокрема, в Києва, Рівне.

Відзначити, кіберполіція створила бота в Telegram для повідомлень про виявлені мітки. Позначки залишають окупанти на дорогах.

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