У Черкасах оголосили повітряну тривогу, жителів просять перевірити дахи на наявність міток

У найближчі години російські війська можуть завдати авіаударів по Черкасах. Жителів просять перевірити дахи багатоповерхових будинків на наявність міток і сховатися в притулках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОДА Олександра Скічко

"Повітряна тривога - всім в укриття", - написав Скічко.

Голова ОДА додав, що авіаудари російських військ по Черкасах очікуються протягом години-двох. Він закликав жителів міста не панікувати і бути напоготові.

Скічко також попросив городян негайно перевірити дахи багатоповерхових будинків на наявність міток окупантів. У разі їх виявлення, додав він, їх слід замалювати або засипати чим завгодно, а також повідомити правоохоронцям.

"Це відноситься і до вулиць!"- підкреслив голова ОДА.