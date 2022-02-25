У Черкасах оголосили повітряну тривогу, жителів просять перевірити дахи на наявність міток
У найближчі години російські війська можуть завдати авіаударів по Черкасах. Жителів просять перевірити дахи багатоповерхових будинків на наявність міток і сховатися в притулках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОДА Олександра Скічко
"Повітряна тривога - всім в укриття", - написав Скічко.
Голова ОДА додав, що авіаудари російських військ по Черкасах очікуються протягом години-двох. Він закликав жителів міста не панікувати і бути напоготові.
Скічко також попросив городян негайно перевірити дахи багатоповерхових будинків на наявність міток окупантів. У разі їх виявлення, додав він, їх слід замалювати або засипати чим завгодно, а також повідомити правоохоронцям.
"Це відноситься і до вулиць!"- підкреслив голова ОДА.
Нагадаємо, раніше з аналогічними закликами звернулися до жителів і місцева влада інших міст і областей зокрема, в Києва, Рівне.
Відзначити, кіберполіція створила бота в Telegram для повідомлень про виявлені мітки. Позначки залишають окупанти на дорогах.