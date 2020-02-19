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В Черкассах маршрутка столкнулась с двумя автомобилями, четверо пострадавших

Новости » Происшествия     19.02.2020 - 13:51
В Черкассах маршрутка столкнулась с двумя автомобилями, четверо пострадавших
Фото: место происшествия (facebook.com/groups/emd.ck.ua)

Двоих пострадавших госпитализировали, еще двоих - доставили в травмпункт

В Черкассах в результате столкновения маршрутки с двумя легковыми автомобилями, пострадали 4 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧВУ" на странице в Facebook.

Как сообщается, сегодня утром на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Гетьмана Сагайдачного произошло ДТП с участием автомобилей Mitsubishi, Audi и маршрутки №5. Также один из автомобилей зацепил и троллейбус. Никто из пассажиров троллейбуса не пострадал.

Очевидцы ДТП сообщили о троих пострадавших. Медики осмотрели пострадавших. В помощи специалистов нуждались 4 человека.

"Девушку 27-ми лет с авто Mitsubishi доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом кисти. Пострадавшую с маршрутки, 62-летнюю женщину, также доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами. Еще двух 28-летних пассажирок маршрутки доставили в травмпункт с ушибами", - говорится в сообщении.

Напомним, в Житомирской области произошло дорожньо-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате чего погиб человек.

Ранее РБК-Украина писало, что под Полтавой столкнулись маршрутка, автобус и грузовик. В результате тройного ДТП пострадали 5 человек. Инцидент произошел на автодороге Киев-Харьков.

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