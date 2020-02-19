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У Черкасах маршрутка зіткнулася з двома автомобілями, четверо постраждалих

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 13:51
У Черкасах маршрутка зіткнулася з двома автомобілями, четверо постраждалих
Фото: місце події (facebook.com/groups/emd.ck.ua)

Двох постраждалих госпіталізували до лікарні, ще двох - доправили до травмпункту

У Черкасах в результаті зіткнення маршрутки з двома легковими автомобілями, постраждали 4 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧВУ" на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні вранці на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола та Гетьмана Сагайдачного сталася ДТП за участі автомобілів Mitsubishi, Audi та маршрутки №5. Також один з автомобілів зачепив і тролейбус. Ніхто з пасажирів тролейбуса не постраждав.

Очевидці ДТП повідомили про трьох постраждалих. Медики оглянули потерпілих. Допомоги фахівців потребували четверо осіб.

"Дівчину 27-ми років з авто Mitsubishi доправили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом кисті. Потерпілу із маршрутки, 62-річну жінку, також доправили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забоями. Ще двох 28-річних пасажирок маршрутки доправили до травмпункту із забоями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Житомирській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса, в результаті чого загинула людина.

Раніше РБК-Україна писало, що під Полтавою зіткнулись маршрутка, автобус та вантажівка. В результаті потрійної ДТП постраждали 5 людей. Інцидент стався на автодорозі Київ-Харків.

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