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Черкаську область вночі атакували дрони: є влучання

Фото: дрони-камікадзе атакували Черкаську область 28 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 28 червня атакували Черкаську область дронами-камікадзе. Частину "Шахедів" збили, але є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram.

За даними ОВА, над областю вночі збили два іранські ударні дрони. Проте ще два безпілотники влучили у порожнє складське приміщення в Черкаському районі.

Внаслідок атаки виникла незначна пожежа, її оперативно ліквідували. На щастя, через ворожу атаку ніхто не постраждав.

"Прошу кожного з вас не ігнорувати сповіщення про небезпеку", - закликав голова ОВА.

Нічна атака на Україну

Росіяни цієї ночі в черговий раз атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва, тому у частині областей лунала повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі захисники збили 6 "Шахедів". У Дніпропетровській ОВА уточнили, що два безпілотники збили у небі над регіоном.

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Черкасская областьПВОатака дронівВійна в УкраїніВійна Росії проти України