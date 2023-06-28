Черкаську область вночі атакували дрони: є влучання
Російські війська в ніч на 28 червня атакували Черкаську область дронами-камікадзе. Частину "Шахедів" збили, але є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram.
За даними ОВА, над областю вночі збили два іранські ударні дрони. Проте ще два безпілотники влучили у порожнє складське приміщення в Черкаському районі.
Внаслідок атаки виникла незначна пожежа, її оперативно ліквідували. На щастя, через ворожу атаку ніхто не постраждав.
"Прошу кожного з вас не ігнорувати сповіщення про небезпеку", - закликав голова ОВА.
Нічна атака на Україну
Росіяни цієї ночі в черговий раз атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва, тому у частині областей лунала повітряна тривога.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі захисники збили 6 "Шахедів". У Дніпропетровській ОВА уточнили, що два безпілотники збили у небі над регіоном.
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