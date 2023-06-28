Черкасскую область ночью атаковали дроны: есть попадание
Российские войска в ночь на 28 июня атаковали Черкасскую область дронами-камикадзе. Часть "Шахедов" сбили, но есть попадание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.
По данным ОВА, над областью ночью сбили два иранских ударных дрона. Однако еще два беспилотника попали в пустое складское помещение в Черкасском районе.
В результате атаки возник незначительный пожар, его оперативно ликвидировали. К счастью, из-за вражеской атаки никто не пострадал.
"Прошу каждого из вас не игнорировать уведомления об опасности", - призвал глава ОВА.
Ночная атака на Украину
Россияне этой ночью в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства, поэтому в части областей звучала воздушная тревога.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью защитники сбили 6 "Шахедов". В Днепропетровской ОВА уточнили, что два беспилотника сбили в небе над регионом.
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