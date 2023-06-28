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Черкасскую область ночью атаковали дроны: есть попадание

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Черкассы, Среда 28 июня 2023 08:26
Черкасскую область ночью атаковали дроны: есть попадание Фото: дроны-камикадзе атаковали Черкасскую область 28 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 28 июня атаковали Черкасскую область дронами-камикадзе. Часть "Шахедов" сбили, но есть попадание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.

По данным ОВА, над областью ночью сбили два иранских ударных дрона. Однако еще два беспилотника попали в пустое складское помещение в Черкасском районе.

В результате атаки возник незначительный пожар, его оперативно ликвидировали. К счастью, из-за вражеской атаки никто не пострадал.

"Прошу каждого из вас не игнорировать уведомления об опасности", - призвал глава ОВА.

Ночная атака на Украину

Россияне этой ночью в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства, поэтому в части областей звучала воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью защитники сбили 6 "Шахедов". В Днепропетровской ОВА уточнили, что два беспилотника сбили в небе над регионом.

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