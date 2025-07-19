Черкаську та Полтавську області накрила негода: десятки населених пунктів без світла

У Черкаській області через негоду – грозу зі шквальним вітром – без електропостачання залишились 14 населених пунктів, пошкоджені приватні будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця та Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.
"Маємо наслідки від негоди. Зокрема, в Лисянській територіальній громаді є пошкодження дахів будинків. Зранку там відбудеться місцева комісія ТЕБ та НС", - зазначив Табурець.
Крім того, за словами глави Черкаської ОВА, у Звенигородському та Черкаському районах через штормовий вітер без електропостачання залишились 14 населених пунктів. Аварійні бригади працюють.
За інформацією АТ "Полтаваобленепго" через складні погодні умови сталося аварійне відключення електроенергії в 12 населених пунктах Полтавської та Гадяцької ТГ.
Так, без світла залишились 81 юридичний та 1186 побутових споживачів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
За словами синоптика Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, найближчими днями в Україні поки що переважатиме нестійка погода, зумовлена циклоном.
"Він повільно переміщується з нашої території на територію Білорусі. Тобто він з південного заходу до нас вийшов і пов'язані з ним атмосферні фронти", - повідомила синоптик.
Так, сьогодні, 19 липня, дощі різної інтенсивності прогнозують у більшості областей. В неділю, 20 липня, дощі можуть бути у західних, північних, місцями - в центральних областях. А ось у понеділок, 21 липня, їх має бути вже трішки менше – лише по північній частині України.
"Тобто циклон вже буде відходити, а його вплив – слабшати. Відповідно, буде вже менше опадів і підвищення атмосферного тиску", - пояснила Птуха.
Температура повітря в Україні вночі впродовж найближчих трьох днів очікується достатньо "однорідна" по всій території - в межах 13-19°C. Трішки тепліше, як зазвичай, буде на півдні та південному сході - близько 20°C.
Там, де зараз найпрохолодніше, із поступовим відходом циклону також може спостерігатись "певне підвищення температури" (починаючи, орієнтовно, з початку наступного тижня - 21 липня).
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