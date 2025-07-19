Черкасскую и Полтавскую области накрыла непогода: десятки населенных пунктов без света

В Черкасской области из-за непогоды - грозы со шквальным ветром - без электроснабжения остались 14 населенных пунктов, повреждены частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Черкасской ОВА Игоря Табурца и Telegram главы Полтавской ОВА Владимира Когута.
"Есть последствия от непогоды. В частности, в Лисянской территориальной общине есть повреждения крыш домов. Утром там состоится местная комиссия ТЭБ и ЧС", - отметил Табурец.
Кроме того, по словам главы Черкасской ОГА, в Звенигородском и Черкасском районах из-за штормового ветра без электроснабжения остались 14 населенных пунктов. Аварийные бригады работают.
По информации АО "Полтаваобленепго" из-за сложных погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии в 12 населенных пунктах Полтавской и Гадячской ТГ.
Так, без света остались 81 юридический и 1186 бытовых потребителей. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
По словам синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, в ближайшие дни в Украине пока будет преобладать неустойчивая погода, обусловленная циклоном.
"Он медленно перемещается с нашей территории на территорию Беларуси. То есть он с юго-запада к нам вышел и связанные с ним атмосферные фронты", - сообщила синоптик.
Так, сегодня, 19 июля, дожди разной интенсивности прогнозируют в большинстве областей. В воскресенье, 20 июля, дожди могут быть в западных, северных, местами - в центральных областях. А вот в понедельник, 21 июля, их должно быть уже немного меньше - только по северной части Украины.
"То есть циклон уже будет отходить, а его влияние - ослабевать. Соответственно, будет уже меньше осадков и повышение атмосферного давления", - пояснила Птуха.
Температура воздуха в Украине ночью в течение ближайших трех дней ожидается достаточно "однородная" по всей территории - в пределах 13-19°C. Немного теплее, как обычно, будет на юге и юго-востоке - около 20°C.
Там, где сейчас прохладнее всего, с постепенным уходом циклона также может наблюдаться "определенное повышение температуры" (начиная, ориентировочно, с начала следующей недели - 21 июля).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.