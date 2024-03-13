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У Черкаській області заарештували два літаки і два вертольоти колаборантів із Криму (фото)

Архівне фото: У Черкаській області заарештували два літаки і два вертольоти колаборантів із Криму (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Черкаській області виявили та заарештували чотири повітряні судна, які належать колаборантам із Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру.

Деталі справи

У лютому 2024 року повідомлено про підозру 9-м українським підприємцям, зареєстрованим на території АР Крим. Вони займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом.

У межах кримінального провадження встановлено, що у власності товариства з обмеженою відповідальністю, де підозрювані є засновниками та кінцевими бенефіціарами, перебуває низка об'єктів рухомого майна.

З метою блокування рухомих активів та унеможливлення їхньої перереєстрації на підставних осіб з метою уникнення подальшої конфіскації майна за клопотанням прокурора накладено арешт на гелікоптери та літаки, що належать товариству. 

Які літаки та вертольоти вдалося заарештувати

За клопотанням прокурорів заарештовано майно, що належить особам, пов'язаним із фінансуванням російської збройної агресії проти України.

Фото: Заарештоване майно (facebook.com)

Йдеться про 4 повітряні судна Мі-2 та 2 літаки АН-2. Також заарештовано майно та корпоративні права підприємців на понад 35 млн гривень.

Нещодавні затримання агентів РФ

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, як працівники СБУ викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар для знеструмлення міста Львів.

Крім того, СБУ затримала зрадника, який ремонтував техніку РФ під час окупації Харківської області.

Напередодні ми писали, що правоохоронці знешкодили агентку ФСБ, яка виявилась дружиною "екс-регіонала". Жінка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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