ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Черкаській області вводять аварійні відключення світла: у чому причина

Новость на русском →
Черкаська область, Понеділок 05 грудня 2022 14:05
У Черкаській області вводять аварійні відключення світла: у чому причина Фото: на Черкащині вводять аварійні відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

За розпорядженням "Укренерго" у Черкаській області застосовано аварійні відключення світла у зв'язку з можливими ракетними ударами по об'єктах енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Аварійні відключення запровадили у таких структурних підрозділах:

  • ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
  • Драбівська філія ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
  • Корсунь-Шевченківська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
  • Кам'янська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (повністю);
  • Чигиринська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
  • Городищенський філіал ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
  • Смілянська філія ВСП "Смілянські енергетичні мережі" (частково);
  • ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (частково);
  • Шполянський філіал ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (повністю).

Загроза ракетного удару

У понеділок, 5 грудня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Наразі у повітряному просторі країни зафіксовано ракети. У деяких регіонах працює система ППО.

Влада закликає мешканців запастися водою та зарядити гаджети через загрозу ударів по об'єктах енергетики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкасская область Електроенергія
NEWS
Зможуть знову піти на Київ? Сирський оцінив шанси РФ на новий прорив з Білорусі
Зможуть знову піти на Київ? Сирський оцінив шанси РФ на новий прорив з Білорусі
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії