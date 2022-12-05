У Черкаській області вводять аварійні відключення світла: у чому причина

За розпорядженням "Укренерго" у Черкаській області застосовано аварійні відключення світла у зв'язку з можливими ракетними ударами по об'єктах енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.