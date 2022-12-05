В Черкасской области вводят аварийные отключения света: в чем причина
Фото: в Черкасской области вводят аварийные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
По распоряжению "Укрэнерго" в Черкасской области применены аварийные отключения света в связи с возможными ракетными ударами по объектам энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурця.
Аварийные отключения ввели в таких структурных подразделениях:
- ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
- Драбовский филиал ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
- Корсунь-Шевченковский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
- Каменский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (полностью);
- Чигиринский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
- Городищенский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
- Смелянский филиал ВСП "Смелянские энергетические сети" (частично);
- ВСП "Звенигородские энергетические сети" (частично);
- Шполянский филиал ВСП "Звенигородские энергетические сети" (полностью).
Угроза ракетного удара
В понедельник, 5 декабря, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сейчас в воздушном пространстве страны зафиксированы ракеты. В некоторых регионах работает система ПВО.
Власти призывают жителей запастись водой и зарядить гаджеты из-за угрозы ударов по объектам энергетики.