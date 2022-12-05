В Черкасской области вводят аварийные отключения света: в чем причина

По распоряжению "Укрэнерго" в Черкасской области применены аварийные отключения света в связи с возможными ракетными ударами по объектам энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурця.