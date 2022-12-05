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В Черкасской области вводят аварийные отключения света: в чем причина

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Черкасская область, Понедельник 05 декабря 2022 14:05
В Черкасской области вводят аварийные отключения света: в чем причина Фото: в Черкасской области вводят аварийные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

По распоряжению "Укрэнерго" в Черкасской области применены аварийные отключения света в связи с возможными ракетными ударами по объектам энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурця.

Аварийные отключения ввели в таких структурных подразделениях:

  • ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
  • Драбовский филиал ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
  • Корсунь-Шевченковский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
  • Каменский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (полностью);
  • Чигиринский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
  • Городищенский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
  • Смелянский филиал ВСП "Смелянские энергетические сети" (частично);
  • ВСП "Звенигородские энергетические сети" (частично);
  • Шполянский филиал ВСП "Звенигородские энергетические сети" (полностью).

Угроза ракетного удара

В понедельник, 5 декабря, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сейчас в воздушном пространстве страны зафиксированы ракеты. В некоторых регионах работает система ПВО.

Власти призывают жителей запастись водой и зарядить гаджеты из-за угрозы ударов по объектам энергетики.

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Черкасская область Электроэнергия
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Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии