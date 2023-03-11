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У Черкаській області військові збили ракету та дрон росіян, - ОВА

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Черкаси, Субота 11 березня 2023 15:38
У Черкаській області військові збили ракету та дрон росіян, - ОВА Фото: у Черкаській області військові збили ракету та дрон росіян (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Іван Носальський

Учора, 10 березня, українські захисники знищили дві повітряні цілі російських окупантів над Черкаською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram.

За його словами, останні повітряні тривоги у регіоні були пов'язані з черговою спробою атаки ворога.

"Зокрема, в області "приземлено" дві ворожі цілі: ракета та безпілотник. Минулось без постраждалих та руйнувань. Працюють відповідні служби", - зазначив Табурець.

Він нагадав, що заборонено публікувати точні локації атак росіян. Це ускладнює роботу українських захисників та допомагає росіянам бити прицільніше.

Нагадаємо, вчора ввечері в Києві та ще низці областей оголосили повітряну тривогу. При цьому офіційні джерела заявляли про атаку росіян.

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