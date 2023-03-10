Фото: у Києві та ще низці областей оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 10 березня, увечері у Києві та ще низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.