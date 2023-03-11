В Черкасской области военные сбили ракету и дрон россиян, - ОВА

Вчера, 10 марта, украинские защитники уничтожили две воздушные цели российских оккупантов над Черкасской областью.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram .

По его словам, последние воздушные тревоги в регионе были связаны с очередной попыткой атаки врага.

"В частности, в области "приземлены" две вражеские цели: ракета и беспилотник. Прошло без пострадавших и разрушений. Работают соответствующие службы", - отметил Табурец.

Он напомнил, что запрещено публиковать точные локации атаки россиян. Это усложняет работу украинских защитников и помогает россиянам бить прицельнее.