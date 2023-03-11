В Черкасской области военные сбили ракету и дрон россиян, - ОВА
Вчера, 10 марта, украинские защитники уничтожили две воздушные цели российских оккупантов над Черкасской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.
По его словам, последние воздушные тревоги в регионе были связаны с очередной попыткой атаки врага.
"В частности, в области "приземлены" две вражеские цели: ракета и беспилотник. Прошло без пострадавших и разрушений. Работают соответствующие службы", - отметил Табурец.
Он напомнил, что запрещено публиковать точные локации атаки россиян. Это усложняет работу украинских защитников и помогает россиянам бить прицельнее.
Напомним, вчера вечером в Киеве и еще ряде областей объявили воздушную тревогу. При этом официальные источники заявляли об атаке россиян.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.