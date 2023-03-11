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В Черкасской области военные сбили ракету и дрон россиян, - ОВА

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Черкассы, Суббота 11 марта 2023 15:38
В Черкасской области военные сбили ракету и дрон россиян, - ОВА Фото: в Черкасской области военные сбили ракету и дрон россиян (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Иван Носальский

Вчера, 10 марта, украинские защитники уничтожили две воздушные цели российских оккупантов над Черкасской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.

По его словам, последние воздушные тревоги в регионе были связаны с очередной попыткой атаки врага.

"В частности, в области "приземлены" две вражеские цели: ракета и беспилотник. Прошло без пострадавших и разрушений. Работают соответствующие службы", - отметил Табурец.

Он напомнил, что запрещено публиковать точные локации атаки россиян. Это усложняет работу украинских защитников и помогает россиянам бить прицельнее.

Напомним, вчера вечером в Киеве и еще ряде областей объявили воздушную тревогу. При этом официальные источники заявляли об атаке россиян.

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