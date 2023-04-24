У Черкаській області викрили агентку ФСБ: хотіла влаштуватися до органів влади

За даними слідства, зрадницею виявилася місцева жителька. Жінку дистанційно завербувала російська ФСБ на початку цього року. За роботу їй обіцяли грошову винагороду.

За вказівкою окупантів, шпигунка збирала дані про розміщення та базування українських військових у Черкаській області. Також вона збирала дані про військові частини. Інформацію передавала через закритий чат у месенджері у вигляді координат і детального опису об’єктів.

Крім того, зрадниця поширювала у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" фейки про війну в Україні та виправдовувала дії окупантів.

Пізніше агентка отримала від ворога ще одне завдання - влаштуватися до органів влади, щоб збирати дані про об'єкти критичної інфраструктури. Реалізувати свій план їй не вдалося, оскільки її вчасно викрила СБУ.

Під час обшуку у шпигунки виявили телефон, де було листування з представником ФСБ. Жінці оголосили підозру за двома статтями ККУ. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: у Черкаській області затримали російську агентку (ssu.gov.ua)