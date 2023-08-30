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В Черкаській області пролунали вибухи, працює ППО

Фото: в Черкаській області працює ППО, чути звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Черкаській області сьогодні вночі, 30 серпня, пролунали звуки вибухів. В регіоні працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram.

В Україні триває масштабна повітряна тривога.  За даними Повітряних сил ЗСУ російські війська здійснили пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Група ракет рухалася в напрямку Черкаської області.

"Черкаська область все ще під загрозою ураження крилатими ракетами. В області працює ППО", - зазначив керівник ОВА.

Також, сили протиповітряної оборони працюють у Кіровоградській області.

Повітряні атаки РФ по Україні

Окупанти продовжують здійснювати удари ракетами та дронами по території України. Сьогодні вночі, 30 серпня вибухи лунали в Києві та Одесі. В Одеській області працювали сили ППО.

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ВибухПВОЧеркасская область