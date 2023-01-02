У Черкаській області повідомляють про вибухи

Оновлено

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, вибухи, які чули жителі, пов'язані з роботою саперів.

"Звуки, що були чутні на початку повітряної тривоги, - планове знищення ворожих боєприпасів. Усе під контролем", - зазначив він.

Повітряну тривогу оголосили у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській області після 12:00.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)