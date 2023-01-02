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У Черкаській області повідомляють про вибухи

Фото: у Черкаській області повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Черкаської області повідомляють про звуки вибухів. У регіоні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Оновлено

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, вибухи, які чули жителі, пов'язані з роботою саперів.

"Звуки, що були чутні на початку повітряної тривоги, - планове знищення ворожих боєприпасів. Усе під контролем", - зазначив він.

Повітряну тривогу оголосили у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській області після 12:00.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Нагадаємо, російські війська в ніч на 2 січня випустили по Україні 39 дронів-камікадзе. Проте сили ППО збили всі безпілотники та одну авіаційну ракету.

Внаслідок атаки Росії у Києві та області пошкоджені енергетичні об'єкти.

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ВибухЧеркасская областьвоздушная тревога