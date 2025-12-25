У Черкаській області оголосили підозру директору спецшколи через масове отруєння дітей

За даними слідства, до лікарні звернулися 20 осіб, які є вихованцями та співробітниками школи-інтернату. Під час лабораторних досліджень у постраждалих підтвердили зараження бактерією Salmonella enterica.

Згідно з результатами судово-медичних експертиз, збудник інфекції також виявили на кухонному посуді харчоблоку закладу.

У прокуратурі зазначили, що посадовець, який відповідав за організацію харчування та дотримання санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм, не забезпечив належний санітарний режим. Це, за версією слідства, і призвело до масового зараження.

Директору школи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції Черкаської області.

Водночас у прокуратурі наголошують, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.