ua ru
Чт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Черкасской области возможны аварийные отключения света из-за угрозы обстрелов

Новина українською →
Черкассы, Четверг 29 декабря 2022 08:27
В Черкасской области возможны аварийные отключения света из-за угрозы обстрелов Фото: в Черкасской области возможны аварийные отключения света (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В связи с угрозой ракетных ударов в Черкасской области возможны аварийные отключения света. По всей Украине объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черкасской области Игоря Табурца.

"В связи с угрозой ракетных обстрелов по Черкасской области возможны аварийные отключения электроэнергии", - рассказал он.

По его словам, энергетики держат ситуацию под контролем и принимают меры по обеспечению энергосистемы.

"Не игнорируйте воздушную тревогу! Позаботьтесь о своей безопасности!" – посоветовал Табурец.

Напомним, сегодня, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світла Черкасская область
NEWS
Новая атака "Шахедов" на Украину: что известно на данный момент
Новая атака "Шахедов" на Украину: что известно на данный момент
DAILY
Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН
Юлия Акимовакорреспондент Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН