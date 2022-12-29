В Черкасской области возможны аварийные отключения света из-за угрозы обстрелов

В связи с угрозой ракетных ударов в Черкасской области возможны аварийные отключения света. По всей Украине объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черкасской области Игоря Табурца.

"В связи с угрозой ракетных обстрелов по Черкасской области возможны аварийные отключения электроэнергии", - рассказал он. По его словам, энергетики держат ситуацию под контролем и принимают меры по обеспечению энергосистемы. "Не игнорируйте воздушную тревогу! Позаботьтесь о своей безопасности!" – посоветовал Табурец.