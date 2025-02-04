У Черкаській області дрони атакували три підприємства: що відомо про наслідки

Російська армія в ніч на вівторок, 4 лютого, атакувала дронами Черкаську область. Там зафіксовано влучання у підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Черкаську ОВА.
За попередніми даними, у небі над областю сили ППО збили 12 ворожих "Шахедів.
Попри це в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває.
За попередніми даними, потерпілих немає, але обстеження території все ще триває.
Сьогодні вночі росіяни традиційно запустили по території України ударні дрони. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областей, а також в частині Черкаської області.
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