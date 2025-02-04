UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Черкаській області дрони атакували три підприємства: що відомо про наслідки

Фото: наслідки атаки на Черкаську область (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталія Кава

Російська армія в ніч на вівторок, 4 лютого, атакувала дронами Черкаську область. Там зафіксовано влучання у підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Черкаську ОВА.

За попередніми даними, у небі над областю сили ППО збили 12 ворожих "Шахедів. 

Попри це в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває.

За попередніми даними, потерпілих немає, але обстеження території все ще триває.

 Фото: наслідки атаки на Черкаську область (t.me/cherkaskaODA)

Нічна атака по території України

Сьогодні вночі росіяни традиційно запустили по території України ударні дрони. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областей, а також в частині Черкаської області.

У Києві під час атаки дронів лунали вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкаська областьВійна в УкраїніАтака дронів