У Черкаській області дрони атакували три підприємства: що відомо про наслідки

За попередніми даними, у небі над областю сили ППО збили 12 ворожих "Шахедів.

Попри це в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває.

За попередніми даними, потерпілих немає, але обстеження території все ще триває.

Фото: наслідки атаки на Черкаську область (t.me/cherkaskaODA)

Нічна атака по території України

Сьогодні вночі росіяни традиційно запустили по території України ударні дрони. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областей, а також в частині Черкаської області.

У Києві під час атаки дронів лунали вибухи.