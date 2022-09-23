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У Черкаській області дозволили відвідувати ліси, але не всі та з обмеженнями

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Черкаська область, П'ятниця 23 вересня 2022 12:22
У Черкаській області дозволили відвідувати ліси, але не всі та з обмеженнями Фото: в Черкаській області дозволили відвідувати ліси, але не всі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Черкаській області дозволили відвідувати ліси, але деякі все ще знаходяться під забороною. Обмеження на в'їзд транспорту також діятиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Уманської міськради.

Нові правила

Заборонено:

  • в’їзд до лісів на автомобілях (крім транзитних шляхів), виняток - спецтранспорт;
  • розведення багать у лісах області, виняток - випадки, пов’язані з технологічним процесом заготівлі деревини.
  • відвідування населенням таких лісових насаджень:
  1. Деньгівського лісництва ДП "Золотоніське лісове господарство";
  2. Руськополянського, Дубіївського, Білозірського, Дахнівського, Тясминського лісництв ДП "Черкаське лісове господарство", ДП "Черкаське військове лісництво";
  3. Синицького лісництва ДП "Уманське лісове господарство";
  4. Чорнявського лісництва ДП "Чигиринське лісове господарство";
  5. Корсунського лісництва ДП "Корсунь-Шевченківське лісове господарство".

Дозволено:

Відтепер відвідування решти лісів (окрім тих, що у списку) дозволено, але вхід, не в'їзд!

Нагадаємо, раніше у Львівській області також дозволили відвідувати ліси, але з певними обмеженнями.

Додамо, що в Києві влада пригрозила містянам штрафами за відвідування лісів та лісопарків.

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